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Во Владивостоке студенты спасли двух тонущих детей

12:02
  • четверг
  • 24 марта 2022

Принято решение о награждении учащихся

Без промедления бросились на помощь - во Владивостоке прохожие спасли двух тонущих в озере детей. Школьники провалились под лёд и не могли самостоятельно выбраться. Их заметили оказавшиеся неподалёку студенты. Не дожидаясь приезда спасателей, они прыгнули в воду и, ломая льдины, вытащили детей на берег.

Эти видеокадры облетели все социальные сети. Молодые люди спасают двух тонущих в озере детей. ЧП произошло в городском парке.

Предположительно, школьники катались на велосипедах, а затем решили выйти на лед. Внешне он кажется прочным, но на самом деле уже очень хрупкий, ребята провалились, начали тонуть. По словам очевидцев, у них не было даже сил позвать на помощь.

В это время мимо проходили студенты судостроительного колледжа. Артем и Дмитрий вместе с одногруппниками возвращались домой с занятий.

Студенты сразу решили, что единственный выход - добираться вплавь. Лед пришлось разбивать кулаками. По словам Дмитрия, когда он доплыл к подросткам, от холода они практически не шевелили ногами, и начинали захлебываться. В это время спасательную операцию увидел Кирилл и тоже стал помогать вытаскивать школьников из воды.

Сколько времени дети провели в ледяной воде - неизвестно. Но слаженными действиями обычных прохожих спасти их удалось всего за несколько минут. Кирилл отвез детей домой. А студенты вернулись обратно в колледж отогреваться и звонить родителям.

История закончилась хорошо. Все здоровы. Героев благодарят родители школьников, а однокурсники и преподаватели гордятся.  В администрации города принято решение о награждении студентов.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр".

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