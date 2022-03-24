Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 475,7 миллиона

На первом месте по-прежнему США

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 475,5 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-19 приводит американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами на утро 24 марта, в мире за время пандемии зафиксировано 475 768 643 зараженных коронавирусом. Скончались 6 104 405 пациентов с COVID-19.

На первом месте по числу инфицированных по-прежнему Соединенные Штаты - 79 844 430 заболевших. На втором месте Индия, где заразились коронавирусом 43 014 687 человек. В Бразилии выявлено 29 738 362 случая COVID-19, сообщает сайт университета.

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