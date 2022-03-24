ВВП России вырос на 6,6%

Таков показатель января в годовом выражении

Рост российской экономики по итогам января текущего года составил 6,6% в годовом выражении. Такие данные в четверг, 24 марта, представило Министерство экономического развития России.

Прогноз социально-экономического развития России на 2022-2024 годы предполагает рост российского ВВП по результатам 2022 года на уровне 3%.

Данный прогноз был опубликован Минэкономразвития в сентябре 2021 года и не уточнялся с этого момента, сообщает ТАСС.

Банк России в марте заявил, что ожидает снижения ВВП страны в ближайшие кварталы. Это будет связано с факторами на стороне предложения и, как следствие, снижение будет иметь ограниченное дезинфляционное влияние. Однако принимаемые властями меры поддержки ограничат масштаб экономического спада, считает регулятор.

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