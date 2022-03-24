В России резко вырос спрос на летнюю автомобильную резину

При этом цены также подскочили

Спрос со стороны российских автомобилистов на летние автошины вырос вдвое, несмотря на повышение их стоимости. Об этом в четверг, 24 марта, рассказала пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец.

По словам эксперта, автовладельцы стали активно скупать летнюю резину на фоне ослабления рубля и новостей от крупных производителей шин о приостановке своей деятельности в России.

В 2022 году спрос и цены выросли еще до начала летнего сезона, который приходится на середину марта. Относительно 2021 года стоимость шин увеличилась на 36%, а предложение сократилось на 10%.

Эксперты автомобильной отрасли полагают, что наблюдается только первая волна удорожания шинной продукции, сообщает РИА Новости.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса западные государства ввели антироссийские санкции. На этом фоне ряд иностранных компаний объявил о прекращении или ограничении своей деятельности в России.

В числе таких компаний находятся крупные производители шин Pirelli, Michelin, Bridgestone.

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