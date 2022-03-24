Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию

Решение принял оперштаб по борьбе с ковидом

Россия с 30 марта снимает ограничения на пересечение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией.

Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Новые правила начнут действовать со следующей среды с 00:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что с 18 марта Россия сняла все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией.

Тем временем ограничение полетов в аэропорты юга России продлили с 26 марта до 1 апреля. Мера безопасности связана со специальной военной операции по защите республик Донбасса.

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