Россия сняла ограничения на поездки в Казахстан и Монголию

Решение принял оперштаб по борьбе с ковидом
Россия с 30 марта снимает ограничения на пересечение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией.
Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Новые правила начнут действовать со следующей среды с 00:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что с 18 марта Россия сняла все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией.
Тем временем ограничение полетов в аэропорты юга России продлили с 26 марта до 1 апреля. Мера безопасности связана со специальной военной операции по защите республик Донбасса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"