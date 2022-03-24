Минобороны рассказало о работе российских Су-34 на Украине

Уничтожена колонна украинской военной техники

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили колонну украинской военной техники. Видео работы авиации на Украине опубликовало Министерство обороны России.

На кадрах показан взлет самолетов с аэродрома, а также уничтожение колонные техники ВСУ. При этом облака на небе сложились в фигуру, напоминающую латинскую букву Z.

Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, всего российская авиация за ночь поразила 60 украинских военных объектов, в том числе два командных пункта. Также сбиты два беспилотника противника, передает ТВЦ.

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