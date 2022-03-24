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23 года назад начались натовские бомбардировки Югославии

11:50
  • четверг
  • 24 марта 2022

Накануне умерла идеолог вторжения - Мадлен Олбрайт

Сегодня 23-я годовщина начала НАТОвских бомбардировок Югославии. Авианалёты не были санкционированы ООН и привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Накануне этой даты умерла идеолог вторжения - бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Ей было 84 года. Первая женщина, которая возглавила американское дипломатическое ведомство, по непримиримости и жёсткости взглядов превзошла многих мужчин на этом посту.

Она была известна ненавистью к славянским народам - несмотря на то, что в годы Второй мировой её, девочку из еврейской семьи, приютили и спасли от неминуемой гибели сербы. В "благодарность" выросшая Олбрайт санкционировала бомбёжки Белграда.

Людские потери политика никогда не смущали. Хорошо известно её скандальное высказывание про смерть полумиллиона иракских детей. По мнению дипломата, это адекватная цена за свержение Саддама Хусейна. Ярая сторонница расширения НАТО на восток, она добилась включения в состав Альянса Венгрии, Польши и Чехии.

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