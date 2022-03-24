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Минобороны России обнародует новые факты о биолабораториях США на Украине

10:39
  • четверг
  • 24 марта 2022

Ведомство подтвердит непосредственную причастность Пентагона

Министерство обороны России представит новые документальные доказательства того, что реализовывавшийся на Украине биологический проект разработали в Пентагоне. Об этом в четверг, 24 марта, рассказали в российском ведомстве.
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В Минобороны сообщили, что вскрылись факты о непосредственной причастности Пентагона к разработке компонентов биологического оружия на Украине. В частности, проект был нацелен на получение новых штаммов сибирской язвы.

Фармацевтическая компания, заключившая контракт с американскими властями, прорабатывала совместно с украинским министерством обороны испытания медицинских препаратов на военных армии Украины, цитирует заявление Минобороны России РИА Новости.

В ходе спецоперации по защите республик Донбасса российские военные обнаружили на Украине документальные подтверждения программы создания биологического оружия при участии США. Затраты Пентагона на эти цели на Украине и в Грузии составили 1,6 млн долларов.

В биолабораториях на Украине, в частности, реализовывали проекты по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Дмитрий Рогозин, который ранее руководил правительственной комиссией по вопросам биологической и химической безопасности, заявил, что целью проектов является разработка "этнического оружия" против русского населения России.

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