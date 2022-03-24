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Турция отказалась передавать С-400 Украине

10:50
  • четверг
  • 24 марта 2022

Вашингтон должен поставить Анкаре истребители F-35 без предварительных условий

Турция не будет передавать Украине приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400. Эта идея нереалистична, считают в администрации турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

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"Эта идея ни в коем случае не реалистична", - заявил в интервью американской Wall Street Journal глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По словам представителя администрации Эрдогана, Запад должен поставить Турции истребители F-35 и ЗРК Patriot без каких-либо предварительных условий, передает ТАСС. Алтун прокомментировал предложение, озвученное ранее США. Вашингтон готов вернуть Анкару в программу производства истребителей F-35, если она передаст закупленные в России комплексы С-400 Украине. С похожими предложениями американцы обратились и к европейским странам, закупившим ранее российские С-300. Словакия и Греция уже ответили отказом.

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