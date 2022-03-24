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Минпромторг опроверг обсуждение фиксации цен на рыбу

11:03
  • четверг
  • 24 марта 2022

Ведомство не обсуждает данный вопрос

Министерство промышленности и торговли не рассматривает тему фиксации цен на рыбу на внутреннем рынке. Об этом в четверг, 24 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.
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Как заявили в Минпромторге, министерство не прорабатывает этот вопрос. В Росрыболовстве не ответили на запрос по данной теме, сообщает "Интерфакс".

Ранее появились сообщения, что Росрыболовство обсуждает с Министерством промышленности и торговли и отраслевыми ассоциациями возможность фиксации цен на рыбу в розничной торговле. В Росрыболовстве подтверждали эту информацию.

При этом сведения о конкретном ассортименте рыбной продукции и условиях фиксации цен не сообщались.

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