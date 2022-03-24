Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Кирилла Здоровцова

Кирилл борется со страшной болезнью - апластической анемией

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Кирилла Здоровцова.

Кирилл борется со страшной болезнью - апластической анемией. За 3 года он прошёл несколько курсов лечения и трансплантацию костного мозга. Чтобы победить недуг и вернуться к обычной жизни, мальчику нужен дорогостоящий препарат. Собрать нужную сумму помогли вы - зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от мамы Кирилла:

"Хочется обратиться абсолютно к каждому, кто помог нам, со словами благодарности и низким поклоном! Сейчас трудные времена в стране и мире, но, несмотря ни на что, вы остаетесь добрыми и отзывчивыми людьми, готовыми помочь справиться с материнским отчаянием и бессилием. Благодаря вам мы верим, что можно преодолеть то, что казалось для нас непреодолимым! Спасибо, что помогли собрать эту огромнейшую сумму и тем самым дали Кириллу шанс на выздоровление! Теперь у моего сына есть возможность вырваться из больничных стен, мечтать, воплощать их в жизнь, любить, радоваться каждому дню и просто жить!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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