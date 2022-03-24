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Минтруд назвал количество работающих россиян в простое

11:22
  • четверг
  • 24 марта 2022

Кабмин ввел меры поддержки рынка труда

В России около 90 тысяч работающих граждан выведены в режим простоя. Об этом в четверг, 24 марта, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Правительство выделит на поддержку занятости 40 млрд рублей

По словам главы Минтруда, такой значительный показатель в первую очередь обусловлен организацией поставок иностранных комплектующих и сырья.

При этом Котяков назвал ситуацию на рынке труда достаточно стабильной — увольнения пока не фиксируются.

Министр напомнил, что федеральное правительство реализует комплекс мер по поддержке рынка труда. Граждане под угрозой увольнения могут обращаться в центры занятости, а безработные могут получать вместе с пособием дополнительные выплаты, соответствующие минимальному размеру оплаты труда, сообщает ТАСС.

18 марта в секретариате заместителя председателя российского правительства Татьяны Голиковой рассказали, что в дополнение к уже предпринятым мерам поддержки рынка труда и занятости будет выделено еще 78,8 млрд рублей. При необходимости правительство выделит дополнительные средства.

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