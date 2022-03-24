Страна находится на историческом переломе

Сегодня решается судьба России и само существование нашего государства. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский.

"На кону сегодня само существование России", - сказал он в ходе заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что события в мире перестраивают установившейся порядок, а Россия определяет в нем своем свое место.

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