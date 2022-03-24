Путин за месяц провел рекордное количество телефонных переговоров

Больше всего президент разговаривал с Макроном

Владимир Путин за месяц с начала специальной военной операции на Украине провел рекордное количество телефонных переговоров.

Так, президент восемь раз разговаривал по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном, подсчитал телеграм-канал RIA_Kremlinpool. Шесть раз глава государства разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем. Из них дважды Путин разговаривал с ними обоими.

С израильским премьером Нафтали Бенетом президент беседовал семь раз. Три раза Путин разговаривал с премьером Индии Норендрой Моди.

С лидерами Армении, Люксембурга, Турции, Узбекистана и Европеского совета российский президент говорил по два раза.

Один раз Путин побеседовал с лидерами Азербайджана, Бахрейна, Белоруссии, Киргизии, Сирии, Финляндии и других стран.

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