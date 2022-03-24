Минобороны заявило о полном контроле ВС России над Изюмом

Для форсирования реки пришлось возвести понтонный мост

Город Изюм в Харьковской области полностью контролируется Вооруженными силами России. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм", — заявил Конашенков на брифинге.

Ночью 20 марта российские военные, бойцы спецназа и СОБРа внезапным броском форсировали реку на окраине захваченного украинскими радикалами Изюма. Они стремительно завладели плацдармом и сутки отражали непрерывные контратаки украинских военных. Это дало возможность инженерам возвести понтонный мост.

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