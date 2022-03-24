Вице-мэр Ракова: В Москве начался капитальный ремонт молочных кухонь

Разработан единый стандарт дизайна

В Москве началась программа капитального ремонта молочных кухонь.

Власти разработали единый стандарт дизайна и функционального наполнения, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы уже обновили два пункта, в этом году приступим к обновлению еще 20. Они станут современными, узнаваемыми и комфортными", - приводит ее слова мэрия Москвы.

На сегодняшний день на молочных кухнях получают продукты около 325 тысяч москвичей. Чтобы получить льготную молочную продукцию, необходимо оформить заказ на портале мэра и правительства Москвы.

Право на получение имеют беременные и кормящие женщины дети до трех лет, дети из многодетных семей до семи лет, дети с хроническими заболеваниями до 15 лет, а также дети-инвалиды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"