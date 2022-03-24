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Вице-мэр Ракова: В Москве начался капитальный ремонт молочных кухонь

11:38
  • четверг
  • 24 марта 2022

Разработан единый стандарт дизайна

В Москве началась программа капитального ремонта молочных кухонь.

Власти разработали единый стандарт дизайна и функционального наполнения, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы уже обновили два пункта, в этом году приступим к обновлению еще 20. Они станут современными, узнаваемыми и комфортными", - приводит ее слова мэрия Москвы.

На сегодняшний день на молочных кухнях получают продукты около 325 тысяч москвичей. Чтобы получить льготную молочную продукцию, необходимо оформить заказ на портале мэра и правительства Москвы.

Право на получение имеют беременные и кормящие женщины дети до трех лет, дети из многодетных семей до семи лет, дети с хроническими заболеваниями до 15 лет, а также дети-инвалиды.

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