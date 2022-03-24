C коронавирусом в России госпитализированы 4540 человек

Выявлено 25387 случаев

За сутки в России госпитализированы 4540 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 25387 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 1163 человека, из них госпитализирован только 191 .

Выздоровели за сутки 66476 человек. Скончались 418 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 17690008 человек. Умерли 366220 зараженных. Вылечились 16483898 заболевших.

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