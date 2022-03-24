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Депутат Рады ищет способ вывезти из России "бриллиантовую подушку"

11:46
  • четверг
  • 24 марта 2022

Из-за санкций парламентарий лишилась драгоценных камней

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко ищет способ вывезти из России купленные ею эксклюзивные бриллианты.

За помощью она обратилась к бывшему депутату Илье Киве, который сейчас находится в российской столице. Геращенко принадлежат два якутских бриллианта – "Груша" весом 14,32 карата и "Подушка" весом 25,05 карата. Общая стоимость драгоценных камней превышает четыре миллиона долларов.

"Ко мне в отчаянии, через посредников, за помощью обратилась Ирина Геращенко <…> из-за введенных санкций бриллианты остались в России, и "патриотическое" семейство Геращенко экстренно ищет любые способы и возможности вывезти камни в Европу", - написал Кива в своем Telegram-канале.

Экс-парламентарий уточнил, что бриллианты были куплены через зарегистрированную в Британии фирму мужа Геращенко - SkyNet Global Vision Ltd.

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