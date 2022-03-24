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NY Times: США начали готовиться к ядерному удару со стороны России

11:54
  • четверг
  • 24 марта 2022

В Вашингтоне создали специальную группу

В США создана группа, которая подготовит план на случай возможного ядерного удара России. Это подразделение получило название "Группа Тигра" (The Tiger Team).
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Как рассказали американские чиновники, вовлеченные в процесс формирования группы, в ее задачи входит проработка вероятных сценариев на случай применения Россией ядерного оружия.

Наряду с этим участники группы должны предложить варианты действий на случай, если российские войска вторгнутся на территорию стран-членов НАТО и атакуют конвои, доставляющие оружие и гуманитарную помощь Украине от стран Запада.

Третье направление работы группы — изучение возможных вариантов на случай распространения боевых действий на соседние с Украиной государства, в том числе в Молдавию и Грузию.

Кроме того, группе предписано подготовить план действий в ситуации массового притока беженцев в европейские страны.

Группа собирается в секретном режиме трижды в неделю. В нее входят американские чиновники и служащие, имеющие отношение к сфере национальной безопасности, пишет The New York Times.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее выразил мнение, что ядерный конфликт возможен. Это заявление прозвучало после того, как президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания на особый режим несения боевого дежурства. Гутерриш назвал этот приказ "леденящим кровь событием".

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