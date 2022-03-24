Газопровод из России в Китай остановят на профилактику

Транспортировка не будет производиться с 29 марта по 4 апреля
Газопровод "Сила Сибири", поставляющий голубое топливо из России в Китай, остановят на плановую профилактику.
Работы будут проводиться с 29 марта по 4 апреля 2022 года, сообщили в компании "Газпром".
Профилактика оборудования традиционно проводится весной и осенью каждого года по договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC.
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