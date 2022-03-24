Газопровод из России в Китай остановят на профилактику

Транспортировка не будет производиться с 29 марта по 4 апреля

Газопровод "Сила Сибири", поставляющий голубое топливо из России в Китай, остановят на плановую профилактику.

Работы будут проводиться с 29 марта по 4 апреля 2022 года, сообщили в компании "Газпром".

Профилактика оборудования традиционно проводится весной и осенью каждого года по договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC.

Накануне президент России Владимир Путин распорядился перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

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