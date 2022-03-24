Девять установок С-300 уничтожены высокоточным оружием на Украине

Удар нанесен с большого расстояния

Девять пусковых установок С-300 и четыре "Бука-М1" уничтожили российские военные южнее Киева. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в населенном пункте Даниловка южнее Киева", - заявил Конашенков.

По данным генерала, удары по военным объектам украинских вооруженных сил были нанесены вечером 23 марта и ночью 24-го. Кроме ракетных установок, уничтожен временный пункт дислокации националистического батальона в Лисичанске. Также ликвидированы штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, передает ТВЦ.

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