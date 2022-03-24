Собянин расширил меры поддержки подрядчиков по городским строительным контрактам

Это позволит стабилизировать финансовое положение подрядчиков
Сергей Собянин принял решение о компенсации расходов на банковские гарантии для подрядчиков по городскому заказу, в том числе в рамках программы реновации.
В пресс-службе столичной мэрии отметили, что объем затрат на получение банковской гарантии будет рассчитываться в размере 0,9% от стоимости строительно-монтажных работ. На соответствующую сумму вырастет цена госконтрактов в сфере строительства.
Это решение позволит стабилизировать финансовое положение подрядчиков, столкнувшихся с резким ростом стоимости соответствующей услуги и отказом кредитных учреждений от продолжения сотрудничества на прежних условиях.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"