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Собянин расширил меры поддержки подрядчиков по городским строительным контрактам

11:55
  • четверг
  • 24 марта 2022

Это позволит стабилизировать финансовое положение подрядчиков

Сергей Собянин принял решение о компенсации расходов на банковские гарантии для подрядчиков по городскому заказу, в том числе в рамках программы реновации.

В пресс-службе столичной мэрии отметили, что объем затрат на получение банковской гарантии будет рассчитываться в размере 0,9% от стоимости строительно-монтажных работ. На соответствующую сумму вырастет цена госконтрактов в сфере строительства.

Это решение позволит стабилизировать финансовое положение подрядчиков, столкнувшихся с резким ростом стоимости соответствующей услуги и отказом кредитных учреждений от продолжения сотрудничества на прежних условиях.

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