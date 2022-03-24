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Главный фтизиатр Москвы разрешила мочить манту

12:18
  • четверг
  • 24 марта 2022

Врач опровергла миф о том, что нельзя допускать попадание воды на место пробы

Место взятия туберкулиновой пробы, также известной как проба Манту, можно мочить. Об этом рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.
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24 марта объявлено Всемирным днем борьбы с туберкулезом. Как рассказала в этот день эксперт, мочить водой место пробы Манту можно, это не имеет никакого значения для получения объективного результата.

Богородская подчеркнула, что во избежание недостоверного результата туберкулиновой пробы нельзя тереть место ее взятия щеткой или мочалкой — это может привести к инфицированию ранки, сообщает РИА Новости.

В России проба Манту для массового обследования населения на туберкулез применяется с 1965 года. Туберкулин в определенной дозировке вводят внутрикожно на внутренней поверхности средней трети предплечья. Через 72 часа после инъекции измеряется диаметр образовавшейся в результате пробы Манту папулы.

Наличие выраженной кожной реакции свидетельствует о наличии напряженного иммунитета, то есть об активном взаимодействии организма с возбудителем. Это может означать инфицирование человека микобактерией туберкулеза.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения России, туберкулинодиагностику проводят всем вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного возраста и подросткам ежегодно независимо от предыдущего результата. Детям, не привитым вакциной БЦЖ после рождения, пробу Манту проводят два раза в год, начиная с шестимесячного возраста.

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