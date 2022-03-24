"Укрпочта" потребовала исключить Россию из Всемирного почтового союза

Утверждают, что компания помогает Москве обойти санкции

Украинская госкомпания "Укрпочта" обратилась ко Всемирному почтовому союзу с просьбой исключить Россию из организации. По мнению гендиректора компании Игоря Смелянского, Москва пытается обойти введенные западом санкции с помощью почтовых отправлений.

"Исключение России из Всемирного почтового союза очень важно", - заявил Смелянский в эфире телеканала "Украина 24".

После введения санкций "Почта России" сообщала, что отправление из России можно послать во все страны, кроме Украины. Связь с "Укрпочтой" прекращена по инициативе украинской стороны. Как передает РИА Новости, в остальном доставка отправлений происходит в стандартном режиме как внутри страны, так и за границу.

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