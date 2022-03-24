ФНС приостановила заморозку счетов за долги по налогам

Ведомство рассказало о налоговых мерах поддержки в условиях санкций

Федеральная налоговая служба (ФНС) России до 1 июня 2022 года приостановила заморозку счетов при взыскании денег с налоговых должников. Об этом в четверг, 24 марта, рассказал руководитель ведомства Даниил Егоров.

Егоров также рассказал о приостановке проверки операций валютного контроля. Проверка осуществляется только по недавно изданным указам в этой области.

Наряду с этим ФНС временно не обращается в суды с заявлениями о банкротстве предприятий, отметил глава ведомства.

По словам Егорова, в настоящее время реализуется только первый пакет мер налоговой поддержки граждан и экономики. В частности, отменена уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Кроме того, от НДФЛ освободят все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах.

Как подчеркнул руководитель ФНС, налоговых мер поддержки будет гораздо больше, ведомство уведомит о них, сообщает РИА Новости.

Госдума 22 марта приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении налоговых мер для поддержания российской экономики в условиях санкций. В частности, планка налога на роскошь для автомобилей повысится с трех миллионов рублей до десяти миллионов рублей. Налог будет взиматься с машин ценой 10-15 миллионов рублей не старше 10 лет и с моделей дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет.

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