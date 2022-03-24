МВД отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса

За исключением тех, которые связаны с обеспечением безопасности
МВД России поручило отменить плановые проверки малого и среднего бизнеса, кроме работающего в сфере безопасности.
Соответствующее распоряжение дал первый замминистра Александр Горовой. Это сделано в рамках мер по минимизации административного давления в условиях санкций.
Остальные проверки должны быть обязательно согласованы с надзорными органами, передает РИА Новости.
Два дня назад в Госдуму внесли законопроект, который позволит защитить бизнес в случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств из-за санкций.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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