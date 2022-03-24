Россия признала водительские права граждан ДНР, ЛНР и Украины

Также граждане республик смогут работать без патента

Водительские права граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины будут признаны на территории России. Кроме того, им не потребуется оформлять патент для работы в российских компаниях, сообщили в пресс-центре МВД.

"Граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории Российской Федерации", - сказали в пресс-центре по итогам совещания у первого замминистра внутренних дел Александра Горового.

Отмечается, что на организацию работы с гражданами Украины, Донецкой и Луганской народных республик, прибывающими в Россию, замминистра обратил особое внимание. Сотрудникам полиции рекомендовано оказывать им максимальное содействие в оформлении и продлении необходимых документов. Горовой отметил, что беженцы находятся уже в 34 регионах России, передает ТАСС.

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