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Мединский попросил телеканалы сократить число развлекательных передач

13:09
  • четверг
  • 24 марта 2022

Помощник президента напомнил про непростое время

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский выступил с призывом к телеканалам изменить сетку вещания. Чиновник предложил уменьшить количество развлекательных передач в эфире.
Роскомнадзор вынес ещё одно предупреждение YouTube

По мнению Мединского, с учетом изменившейся ситуации в мире нужно "все-таки поменьше развлекательных передач", поскольку "это как-то выглядит довольно нелепо в наше время".

Заменить эфирное время развлекательных шоу Владимир Мединский предложил "хорошими" советскими и российскими фильмами.

Помощник президента даже допустил демонстрацию российскими телеканалами иностранных кинофильмов без соблюдения требований авторского права.

— Кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны, — цитирует Мединского РБК.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. 18 марта, в восьмую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, глава телеканала ТНТ Тина Канделаки и и главный редактор RT Маргарита Симоньян призвали страну объединиться в эти непростые времена.

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