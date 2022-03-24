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СЖР попросил наказать YouTube за дискриминацию российских СМИ

14:52
  • четверг
  • 24 марта 2022

Союз журналистов выступает за свободный доступ к информации

Союз журналистов России подготовил обращение к властям с просьбой принять меры в отношении YouTube за дискриминацию и цензуру. Об этом заявил глава общественного объединения Владимир Соловьёв на пресс-конференции в Москве.
Роскомнадзор вынес ещё одно предупреждение YouTube

Цифровая площадка для размещения видео, принадлежащая компании Google, неоднократно блокировала материалы российских СМИ, а также целые каналы с многомиллионной аудиторией. В том числе независимые. Россия, как подчеркнули в Союзе журналистов, выступает за свободный доступ к информации. Любые проявления цензуры должны иметь последствия по всем нормам российского законодательства.

"Очень хороший пример коллег из "Царьграда", которые действительно выиграли суд, хотя, видимо, там всё ещё будет продолжаться, тем не менее, хочу сказать, что в Союзе журналистов России уже больше года работает центр юридической помощи, который готов коллегам оказать помощь и в этом вопросе в том числе, и я думаю, что после этой нашей пресс-конференции и другие СМИ и отдельные журналисты, также пострадавшие от подобной цензуры, смогут присоединиться к нашему документу", - сказал Соловьев.

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