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Правительство разработало новые меры поддержки экономики и граждан

14:53
  • четверг
  • 24 марта 2022

Они касаются разных сфер

Минимизацию последствий антироссийских санкций, а также меры поддержки экономики и граждан обсудили на заседании правительства, которое провел Михаил Мишустин. 

В числе уже принятых решений - мораторий на проверки бизнеса до конца года, и в течение трех лет для IT-компаний. Среди первоочередных вопросов - изменения в градостроительном комплексе - инвесторам необходимо максимально упростить взаимодействие с госорганами в этой сфере, подчеркнул Мишустин.

Заявил премьер и о расширении на 7,5 миллиарда рублей программы кэшбека за детский отдых в стране. Ещё одна приоритетная задача - поддержка начинающих предпринимателей в возрасте до 25 лет.

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