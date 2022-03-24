Правительство разработало новые меры поддержки экономики и граждан

Они касаются разных сфер

Минимизацию последствий антироссийских санкций, а также меры поддержки экономики и граждан обсудили на заседании правительства, которое провел Михаил Мишустин.

В числе уже принятых решений - мораторий на проверки бизнеса до конца года, и в течение трех лет для IT-компаний. Среди первоочередных вопросов - изменения в градостроительном комплексе - инвесторам необходимо максимально упростить взаимодействие с госорганами в этой сфере, подчеркнул Мишустин.

Заявил премьер и о расширении на 7,5 миллиарда рублей программы кэшбека за детский отдых в стране. Ещё одна приоритетная задача - поддержка начинающих предпринимателей в возрасте до 25 лет.

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