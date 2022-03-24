В Москве рассказали о прививке от туберкулеза для новорожденных

Противопоказаний практически нет

Столичные врачи почти перестали фиксировать отказы родителей сделать своему новорожденному ребенку прививку от туберкулеза. Медики это связывают в том числе с прошедшей пандемией коронавируса, когда стало очевидным, что вакцинация - это важно.

"БЦЖ М" делают на третий день после рождения. Однако формирование иммунитета начинается только спустя полтора-два месяца. Ревакцинация в 7 лет. Противопоказаний почти нет. Это внутриутробная инфекция, или рождения ребенка с асфиксией, а также рожденный от ВИЧ-инфицированной матери, сообщает "ТВ Центр". О важности прививки со всеми роженицами врачи говорят с самого начала, объясняют, почему необходимо это сделать и что может быть, если отказаться от вакцины.

"Туберкулез - это действительно опасное заболевание, потому что поражается легочная ткань, поражается костная ткань, лечение данного заболевания довольно дорогостоящее и длительное, то есть просто так туберкулез не проходит. Женщины, которые болеют туберкулезом, даже не имеют права рожать в обычном родильном доме, для них созданы специальные условия", - рассказала заведующая отделением новорожденных и недоношенных Родильного дома №4 при ГКБ им. В.В. Виноградова Надежда Шуртакова.

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