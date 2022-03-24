ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве рассказали о прививке от туберкулеза для новорожденных

15:11
  • четверг
  • 24 марта 2022

Противопоказаний практически нет

Столичные врачи почти перестали фиксировать отказы родителей сделать своему новорожденному ребенку прививку от туберкулеза. Медики это связывают в том числе с прошедшей пандемией коронавируса, когда стало очевидным, что вакцинация - это важно.

"БЦЖ М" делают на третий день после рождения. Однако формирование иммунитета начинается только спустя полтора-два месяца. Ревакцинация в 7 лет. Противопоказаний почти нет. Это внутриутробная инфекция, или рождения ребенка с асфиксией, а также рожденный от ВИЧ-инфицированной матери, сообщает "ТВ Центр". О важности прививки со всеми роженицами врачи говорят с самого начала, объясняют, почему необходимо это сделать и что может быть, если отказаться от вакцины.

"Туберкулез - это действительно опасное заболевание, потому что поражается легочная ткань, поражается костная ткань, лечение данного заболевания довольно дорогостоящее и длительное, то есть просто так туберкулез не проходит. Женщины, которые болеют туберкулезом, даже не имеют права рожать в обычном родильном доме, для них созданы специальные условия", - рассказала заведующая отделением новорожденных и недоношенных Родильного дома №4 при ГКБ им. В.В. Виноградова Надежда Шуртакова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вакцина против туберкулёза в роддоме
Вакцина против туберкулёза в роддоме
Новорожденный
Новорожденный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.