Как московские стоматологи работают в условиях санкций

Проблемы с поставками не сказались на лечении

Московские стоматологи в условиях отказа иностранных компаний от поставки материалов и оборудования в Россию с проблемами не столкнутся. Все импортные составляющие имеют отечественные аналоги. Как в Москве лечат зубы в новых реалиях?

Анне снимают специальные тяги и прозрачные элайнеры - это аналоги брекетов. Вот уже два года девушка проходит ортодонтическое лечение - исправляет прикус и искривление зубов. Результат заметила уже спустя первые полгода.

Элайнеры - это замена брекетам, они невидимы, не портят эмаль, не нарушают гигиену полости рта, но такие же эффективные. Раньше считались престижными зарубежные капы, но это не более чем маркетинговый ход. А по факту - долго, дорого и некорректно.

В Москве есть своя "фабрика улыбок" - со своими технологиями и материалами. Сначала весь план лечения выстраивается на компьютере, а затем для каждого этапа печатаются анатомические модели, по которым под высоким давлением и температурой изготавливают пластины из биопластика - они и будут двигать зубы на четверть миллиметра каждые две недели.

"Если говорить о нашей компании, то около 70 процентов - это российские материалы. Что я могу сказать о российском производителе? Они надежные, они качественные, всегда идут навстречу, никогда не было перебоев, и они меня никогда не подводили", - отметила генеральный директор компании "Еврокапа" Дарья Мельситова.

Сама капа сделана из биопластика, его пока приходится заказывать в Европе. А анатомические модели делают из фотополимеров, в Подмосковье есть собственное инновационное производство этих жидких смол.

"Мы единственная компания в России, у которых есть регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие, других компаний таких нет. Мы производим полный спектр стоматологических фотополимеров - от диагностических моделей, моделей под формовку элайнеров до хирургических шаблонов под имплантацию, временных коронок и мостов, сплинтов, кап", - рассказал руководитель медицинского направления компании "Harz labs" Алексей Орехов.

У компании есть собственный отдел разработок, сейчас производят больше десяти видов полимеров с разными свойствами по степени прозрачности, жесткости и устойчивости к высоким температурам.

"Один из самых больших плюсов пластика из фотополимеров, которые предоставляет нам российский производитель, взамен иностранного - его можно обрабатывать разными способами, в разных температурах и стерилизовать вместе с пластиком. Сырье, которое мы использовали перед этим, можно было стерилизовать только определенным способом без высоких температур", - сообщил начальник производства ООО "ИТК Эндопринт" Руслан Аблеев.

У этой компании тоже свое инновационно-технологическое производство. Предприятие работает со многими российскими клиниками, и помогает врачам творить чудеса - в самых сложнейших случаях, когда требуется костная пластика.

Формально стоматология под санкции не попала, и врачи настроены оптимистично: сейчас запасы материалов есть, но рынок меняется, и для многих производителей появляется возможность показать зубы.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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