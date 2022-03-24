"Бабушка на час": бесплатная школа нянь в Москве набирает популярность

Практические занятия и лекции проходят в центре "Моя карьера"

В Московской школе нянь - первый выпуск в этом году. Студенты - совсем не юные создания, а бабушки и дедушки. Проект бесплатный, программа насыщенная, методики новейшие, результаты - вдохновляют. Образовательная платформа уже стала одной из самых популярных в столице. Причём, для одних - это новая ступенька в карьере, а для других - возможность быть на одной волне с собственными внуками.

С виду заботливая бабушка возится с внучкой. На самом деле, Анна Борисовна - няня. Обучение четырехлетней Ани она строит в игровой форме, ориентируется на современные тренды в воспитании. Сейчас девочка уже может прочитать и написать три слова: Аня, мама и папа.

Несмотря на внушительный опыт - она многодетная мать и работала учителем рукоделия в школе - Анна Борисовна убеждена: одной лишь практики мало.

"Не хватает знаний психологии и методик развивающих. То есть интуитивно я что-то как-то понимала, но очень хотелось базы, структурировать собственные знания", - рассказала Анна Лемберская.

Два года назад она онлайн прошла специализированные курсы в школе "Бабушка и дедушка на час". В этом году снова отправилась туда на учёбу. Уже в офлайне. Это бесплатный образовательный проект для всех, кто хочет стать няней. Там преподают современные методики развития и возрастную психологию, учат оказывать доврачебную помощь и работать с особенными детьми. Каждый год в программе появляются новые актуальные темы. Например, кибербезопасность и буллинг в школе.

"Время идёт. И то, что когда-то мы воспитывали как-то своих детей, сейчас уже однозначно неактуально, я даже это чувствую по своим внукам. Я просто хочу быть интересна, в первую очередь, для своих внуков. И конечно, тоже, когда я буду работать с другими детьми, я хочу быть в тренде, то есть хочу быть на уровне", - говорит участница проекта "Бабушка и дедушка на час" Марина Иванова.

Изначально школа создавалась для пенсионеров, которые решили получить новую специальность и дополнительный доход. Но со временем сюда потянулась даже молодёжь.

"В сфере домашнего персонала вакансии няни и гувернантки - одни из самых высокооплачиваемых. За последний год рост зарплат был примерно на 30%. Это очень высокий скачок. То есть нигде больше в отрасли, кроме как в IT, зарплаты не выросли так, как зарплаты у нянь и гувернанток", - рассказала основатель сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова.

График у студентов очень насыщенный. Чтобы получить диплом, они должны прочитать много литературы, пройти психологическое тестирование, отработать каждый этап взаимодействия с ребёнком теоретически и пройти практику.

Все практические занятия и лекции проходят в центре "Моя карьера". Так что каждый слушатель курса может прийти сюда к карьерному консультанту и узнать, как, например, грамотно составить резюме няни.

Этот образовательный проект - часть сервиса по подбору домашнего персонала. Поэтому школа не только учит, но и помогает выпускникам устроиться на работу.

Ксения Игнатова, Дина Самохина и Николай Жуков, "ТВ Центр".

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