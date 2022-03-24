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В Московском зоопарке проснулись еноты

15:16
  • четверг
  • 24 марта 2022

Они ушли в спячку в середине января

В Московском зоопарке вслед за сурками и медведями проснулись еноты-полоскуны. Никакой вальяжности! Шустрые полосатые зверьки уже вовсю бегают по вольеру. С удовольствием находя лакомства, которые киперы спрятали внутри специальных тренажёров.
В Московском зоопарке проснулись медведи

Нюх у енотов отменный. Так что на сам поиск уходят секунды. Остается только с наслаждением съесть всё! Рацион разнообразный: рыба, творог, разумеется, много фруктов и овощей. Но самое любимое блюдо - мясо.

Полоскуны ушли в спячку на этот раз позже обычного - в середине января. Зато теперь с наступлением тёплых весенних дней они становятся настоящими звездами открытого вольера, отмечает "ТВ Центр".

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