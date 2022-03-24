Польша заморозила счета российского посольства

Предлог - "финансирование терроризма"

Польша заморозили счета российского посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Документ обязывает власти страны пребывания создавать нормальные и благоприятные условия для деятельности диппредставительств, рассказал содержание конвенции посол России в Польше Сергей Андреев.

Предлог - "возможное отмывание средств и финансирование терроризма", передает ТАСС. Варшава заморозила на счетах 140 миллионов злотых – это около 33 миллионов долларов.

"Наверное, любому здравомыслящему человеку ясно, что обвинение в отношении дипломатического представительства более чем абсурдно", - отметил Андреев.

Накануне МИД Польши вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии. Тем не менее формально дипотношения между Москвой и Варшавой продолжают существовать.

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