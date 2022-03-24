ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша заморозила счета российского посольства

13:30
  • четверг
  • 24 марта 2022

Предлог - "финансирование терроризма"

Польша заморозили счета российского посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Польша высылает 45 российских дипломатов

Документ обязывает власти страны пребывания создавать нормальные и благоприятные условия для деятельности диппредставительств, рассказал содержание конвенции посол России в Польше Сергей Андреев.

Предлог - "возможное отмывание средств и финансирование терроризма", передает ТАСС. Варшава заморозила на счетах 140 миллионов злотых – это около 33 миллионов долларов.

"Наверное, любому здравомыслящему человеку ясно, что обвинение в отношении дипломатического представительства более чем абсурдно", - отметил Андреев.

Накануне МИД Польши вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии. Тем не менее формально дипотношения между Москвой и Варшавой продолжают существовать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Посольство России в Польше
Посольство России в Польше
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.