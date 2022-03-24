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Вирусолог спрогнозировал вспышку "стелс-омикрона" в Москве

13:15
  • четверг
  • 24 марта 2022

Медик видит в этом и положительные стороны

Рост числа случаев заболевания "стелс-омикроном" в Москве возможен, считает вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко. Однако медик видит в этом и положительные стороны. По словам ученого, система здравоохранения будет меньше загружена.

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"Рост заболеваемости будет, но в случае со "стелс-омикроном" это не так уж и плохо. Как мы знаем, "омикрон" и его вариант BА.2 очень быстро распространяются, но при этом имеют низкий процент тяжелых и летальных случаев… Такое положение дел сняло часть нагрузки с системы здравоохранения", — цитируют Бутенко "Известия".

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что омикрон-штамм коронавируса выявлен  практически во всех регионах России. Доля "стелс-омикрона" продолжает расти, в то же время резкого подъема заболеваемости COVID-19 не наблюдается.

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