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Собянин анонсировал открытие нового лечебного комплекса МКНЦ имени Логинова в 2023 году

13:22
  • четверг
  • 24 марта 2022

Это будет один из лучших онкологических центров страны

Новый комплекс Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов построен на 75%.
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В настоящий момент специалисты прокладывают коммуникации, ведут отделочные работы и закупают необходимое оборудование. Как ожидается, строительство будет завершено к концу 2022 года, а центр запустят в эксплуатацию в 2023-м.

"Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны", - сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося объекта.

Врачи больницы находятся во взаимодействии со строителями. Центр оснастят самым современным оборудованием, рассказал директор центра Игорь Хатьков.

МКНЦ имени Логинова - это многопрофильная клиника со специализацией на лечении онкологических заболеваний. Новый комплекс будет включать в себя восьмиэтажный корпус, рассчитанный на 570 коек.

Онкопациенты смогут получить все виды медицинской помощи от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Уникальное технологическое оснащение комплекса обеспечит проведение лучевой терапии, которая ранее в учреждении не выполнялась.

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