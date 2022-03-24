"Уволился и уволился": Кремль об уходе Чубайса

Президент никак не отреагировал на увольнение Анатолия Чубайса
Дмитрию Пескову неизвестно о какой-либо реакции Владимира Путина на увольнение Анатолия Чубайса. Представитель Кремля отметил, что ему непонятно внимание СМИ к этому вопросу.
"Вряд ли он [Путин] как-то отреагировал, уволился и уволился. Из администрации ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это достаточно большой и живой механизм", - сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что Анатолий Чубайс работал в администрации президента на общественных началах и не был постоянным сотрудником.
Накануне стало известно, что Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития. Как заявил Дмитрий Песков, он уволился по собственному желанию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"