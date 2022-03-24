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Кремль раскрыл роль Абрамовича в организации переговоров с Украиной

13:31
  • четверг
  • 24 марта 2022

Бизнесмен действительно участвовал в этом процессе

Российский предприниматель Роман Абрамович действительно принимал участие в организации переговорного процесса с Украиной. Об этом в четверг, 24 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной длился 1,5 часа

Как уточнил официальный представитель Кремля, Абрамович участвовал в начальном этапе организации переговоров между представителями России и Украины.

Отвечая на уточняющий вопрос, принимает ли какое-либо участие Абрамович в российско-украинских переговорах сейчас, Песков заявил, что в настоящее время "переговоры идут между двумя переговорными командами – российской и украинской", сообщает "Интерфакс".

28 февраля, через четыре дня после начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса, в западных СМИ появились сообщения о содействии со стороны Абрамовича в переговорах России и Украины по просьбе Киева. Как писали издания, украинская сторона связалась с миллиардером через продюсера Роднянского, который знаком с президентом Украины Зеленским.

Представитель бизнесмена подтверждал, что украинская сторона обратилась к Роману Абрамовичу за поддержкой для достижения мирного урегулирования, "с тех пор он пытается помочь".

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