Кремль счел приоритетными озабоченности Сербии в вопросе оплаты газа

Но Болгарии придется платить в рублях

Реакция президента Сербии Александра Вучича на новость о переводе оплаты за российский газ на рубли абсолютно нормальна. Озабоченности Белграда для Москвы приоритетны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Абсолютно нормально. Он прав. Это действительно может быть проблематичная ситуация. Потому что Болгария, она выступила в данном случае с недружественными, с враждебными шагами по отношению к нам - поэтому ей придется за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится", - прокомментировал высказывания Вучича представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин накануне поручил правительству дать директиву "Газпрому" по переводу на рубли валюты платежей за природный газ в действующих контрактах. Вучич, комментируя это решение, заявил, что оно создает Сербии много новых проблем.

Песков подчеркнул, что подход России к недружественным странам не распространяется на Сербию. Озабоченности Белграда для Москвы будут первоочередными и приоритетными, проблема будет решена, передает РИА Новости.

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