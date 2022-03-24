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Кремль счел приоритетными озабоченности Сербии в вопросе оплаты газа

13:42
  • четверг
  • 24 марта 2022

Но Болгарии придется платить в рублях

Реакция президента Сербии Александра Вучича на новость о переводе оплаты за российский газ на рубли абсолютно нормальна. Озабоченности Белграда для Москвы приоритетны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Абсолютно нормально. Он прав. Это действительно может быть проблематичная ситуация. Потому что Болгария, она выступила в данном случае с недружественными, с враждебными шагами по отношению к нам - поэтому ей придется за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится", - прокомментировал высказывания Вучича представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин накануне поручил правительству дать директиву "Газпрому" по переводу на рубли валюты платежей за природный газ в действующих контрактах. Вучич, комментируя это решение, заявил, что оно создает Сербии много новых проблем.

Песков подчеркнул, что подход России к недружественным странам не распространяется на Сербию. Озабоченности Белграда для Москвы будут первоочередными и приоритетными, проблема будет решена, передает РИА Новости.

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