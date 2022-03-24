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Собянин присвоил статус технопарка типографии "Красный пролетарий"

13:36
  • четверг
  • 24 марта 2022

Типография сможет получить соответствующие налоговые льготы

Типография "Красный пролетарий" получала статус технопарка. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь типография имеет право на получение соответствующих налоговых льгот.

"Красный пролетарий" издает учебную и научную литературу, а также разрабатывает программное обеспечение в сфере образования. Резидентами технопарка являются 10 компаний, в которых трудятся больше 800 человек.

Кроме того, технопарк занимается тестированием новых образовательных технологий, технических средств обучения и методов ведения образовательной и исследовательской деятельности.

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