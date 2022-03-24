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Кремль объяснил исчезновение Шойгу из публичного поля

14:01
  • четверг
  • 24 марта 2022

Сообщения о проблемах министра со здоровьем не соответствуют действительности

Появившиеся в ряде средств массовой информации публикации о том, что у министра обороны России Сергея Шойгу якобы возникли проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 24 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Представителя Кремля попросили рассказать, почему Шойгу в последнее время перестал появляться на публике и не связано ли это с состоянием здоровья генерала армии.

Песков призвал не верить сообщениям СМИ о якобы болезни Шойгу, а за комментариями — обращаться в Министерство обороны.

При этом Песков напомнил, что у министра обороны сейчас много забот, поскольку идет специальная военная операция. Пресс-секретарь президента назвал вполне понятным, что "сейчас не совсем время для медийной активности", сообщает "Интерфакс".

Ранее в интернете и некоторых СМИ появились сообщения, что Сергей Шойгу нездоров — якобы у министра возникли проблемы с сердцем, поэтому он перестал появляться в публичном пространстве.

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