Многие из этих героев живут сейчас или когда-то жили, выросли в Москве

Выставка о героях военной спецоперации на Украине открылась в столичном Музее Победы. Об этом в четверг, 24 марта, рассказали в московском городском региональном отделении "Единой России".

Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов торжественно открыл выставку "Герои Донбасса" в рамках партийного проекта "Память Героев". На этот раз экспозиция посвящена не воинам прошлого, а солдатам и офицерам, которые сейчас в рамках спецоперации защищают право Донецкой и Луганской народных республик на независимость.

Как заявил Картаполов, необходимо как можно больше говорить о героях. В то время, когда информационное пространство наполнено вымыслами и фейками про очередных "призраков Киева", наш долг говорить правду: про тех парней из Москвы, из Подмосковья, из Саратова и Читы, из Махачкалы и Уфы, кто, рискуя жизнью, защищает право Донбасса на мир, подчеркнул депутат.

Картаполов также рассказал, что многие из героев выставки живут сейчас или когда-то жили, выросли в Москве. Сегодняшние герои Донбасса — не "мифические солдаты где-то там", а "реальные люди — солдаты и офицеры".

Депутат Мосгордумы от ЕР, координатор партийного проекта "Историческая память" в Москве Евгений Герасимов отметил, что выставка "Герои Донбасса" неслучайно проходит в Центральном зале Великой Отечественной войны. События Второй мировой отдаются гулким эхом взрывов сегодня на Украине и на Донбассе, подчеркнул парламентарий. Диктатуру националистов, готовых унижать и уничтожать своих же граждан только за то, что они говорят на родном языке, необходимо остановить, поэтому так важно рассказывать правду о героях Донбасса, заявил Герасимов.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите республик Донбасса, в ходе которой российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих.

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