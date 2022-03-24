Зеленский потребовал передать Украине каждый сотый танк и самолет НАТО

Но ответа так и нет
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у стран-участниц НАТО военную помощь "без ограничений".
Об этом он заявил в ходе своего видеообращения, которое он отправил на внеочередной саммит НАТО в Брюсселе.
"Украине нужна военная помощь без ограничений. Украина просила 1% от ваших танков, дать или продать, но ответа нет", - заметил Зеленский (цитата по РИА Новости).
Кроме того, украинский лидер призвал страны Запада еженедельно вводить санкции против России для достижения мира в его стране.
"Ни одного барреля российской нефти, ни одного захода российских кораблей в порты", - подчеркнул Зеленский.
24 марта в Брюсселе стартовал внеочередной саммит НАТО. Лидеры стран альянса планируют нарастить военное присутствие в Восточной Европе и увеличить военную помощь Украине. Также ожидается выступление президента США Джо Байдена.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"