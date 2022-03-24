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Зеленский потребовал передать Украине каждый сотый танк и самолет НАТО

14:03
  • четверг
  • 24 марта 2022

Но ответа так и нет

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у стран-участниц НАТО военную помощь "без ограничений".
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Об этом он заявил в ходе своего видеообращения, которое он отправил на внеочередной саммит НАТО в Брюсселе.

"Украине нужна военная помощь без ограничений. Украина просила 1% от ваших танков, дать или продать, но ответа нет", - заметил Зеленский (цитата по РИА Новости).

Кроме того, украинский лидер призвал страны Запада еженедельно вводить санкции против России для достижения мира в его стране.

"Ни одного барреля российской нефти, ни одного захода российских кораблей в порты", - подчеркнул Зеленский.

24 марта в Брюсселе стартовал внеочередной саммит НАТО. Лидеры стран альянса планируют нарастить военное присутствие в Восточной Европе и увеличить военную помощь Украине. Также ожидается выступление президента США Джо Байдена.

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