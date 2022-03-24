Собянин: Новый лечебный комплекс МКНЦ им. Логинова построен на 75%

В Москве до конца года появится почти 40 новых объектов здравоохранения

Строительство нового комплекса Московского клинического научно-практического центра имени Логинова завершат уже в этом году. А в следующем он будет открыт. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения строительной площадки. Объект возводят на месте старых корпусов.

Этот новый корпус Московского-клинического научно практического центра имени Логинова начали строить два года назад. Сейчас он уже готов на 75 процентов. И совсем скоро у врачей одного из шести столичных якорных онкологических стационаров будет возможность работать в лучших условиях. Новый корпус рассчитан на 570 коек. Все помещения - с повышенной комфортностью.

"Те люди, которые ухаживают за пациентами, вполне себе могут присесть, посидеть на этих подоконниках. И чувствовать себя в более комфортной, уютной обстановке", - рассказал начальник управления по строительству уникальных объектов Артем Храмов.

Но самое главное - врачи смогут оказывать высокотехнологичную помощь. В одном месте можно будет пройти и диагностику, и лечение, и реабилитацию.

"Новый корпус в МКНЦ имени Логинова - это означает то, что количество операций, количество диагностических процедур возрастет в разы. Мы можем будем оказывать помощь большему количеству пациентов, улучшая тем самым результаты лечения", - пояснил заведующий отделением колопроктологии МКНЦ им. Логинова Михаил Данилов.

Операционные центра оснастят уникальной системой мониторинга микроклимата для контроля бактериологической чистоты воздуха и системой "телемедицина" для проведения консультаций и учебных трансляций операций. Ход строительства сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве продолжается масштабное строительство в области здравоохранения. В настоящее время ведутся стройки почти на миллионе квадратных метров. Этот год - один из самых знаковых для здравоохранения. Мы должны ввести около 40 объектов мощностью почти 500 тысяч квадратных метров - полмиллиона. Это вообще гигантская стройка, которую мы не останавливаем, несмотря на все определенные экономические сложности, сложности с поставками оборудования и так далее. Один из таких объектов - это центр Логинова", - рассказал Собянин.

"Все время смотрим, как все растет на наших глазах. И хочется подчеркнуть, что именно качество работ и условия, которые создаются для пациентов, для работы врачей, они очень современные", - отметил директор ГБУЗ "Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова ДЗМ" Игорь Хатьков.

Уникальное технологическое оснащение комплекса позволит проводить лучевую терапию, ранее в центре ее не выполняли. В центре будут работать самые современные магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы и ангиографические установки.

"Это, конечно же, позволяет верифицировать образование на ранних стадиях до клинических проявлений. Это не когда пациентка сама обнаруживает у себя уплотнение в молочной железе. А когда методом современного оборудования можно визуализировать и подтвердить или опровергнуть наличие диагноза. В следствие чего своевременно помочь пациенту", - пояснил заведующий отделением клинической маммологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы МКНЦ им. Логинова Гурами Кветенадзе.

Центр обещают достроить уже этой осенью, а в следующем он примет первых пациентов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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