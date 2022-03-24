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Зеленский предложил Швеции восстановить Украину

14:03
  • четверг
  • 24 марта 2022

Для этого приглашаются компании и архитекторы

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг обратился к парламенту Швеции.

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"Вы можете взять шефство над городом, любым регионом или отраслью для их восстановления. Уверен, что ваше лидерство будет незаменимым", - сказал политик (цитата по ТАСС).

По словам Зеленского, шведские компании и архитекторы приглашаются для участия в "отстройке и восстановлении" Украины.

Ранее в марте украинский лидер выступал перед другими парламентами, в частности, перед Конгрессом США, Бундестагом, Палатой общин Великобритании, израильским Кнессетом.

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