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Россия обсуждает с Ираном признание системы "Мир"

14:28
  • четверг
  • 24 марта 2022

Речь также о подключении к СПФС

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил во время поездки в Екатеринбург, что Москва и Тегеран обсуждают признание российской платежной системы "Мир".
ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

Кроме того, в повестку дня входит подключение иранских банков к Системе передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT).

"Мы прикладываем усилия в данном направлений", - заметил дипломат (цитата по ТАСС).

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон настаивает на полном отключении России от SWIFT из-за ситуации на Украине.

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