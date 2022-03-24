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Молодые предприниматели получат гранты до миллиона рублей

14:20
  • четверг
  • 24 марта 2022

Правительство решило поддержать молодых бизнесменов

Российское правительство окажет грантовую поддержку молодым предпринимателям. Об этом в четверг, 24 марта, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Претендовать на гранты могут бизнесмены в возрасте до 25 лет включительно. Гранты планируется предоставлять как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий.

Как уточнил Мишустин, молодые предприниматели смогут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тысяч рублей, а также до 1 млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне.

На эти цели из федерального бюджета в 2022 году будет выделено свыше 2,1 млрд рублей в рамках федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", который входит в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Эта мера входит в перечень первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее в Федеральной налоговой службе рассказали о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса, а также пообещали, что таких мер будет гораздо больше.

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