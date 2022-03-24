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Правительство выделит 7,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

14:40
  • четверг
  • 24 марта 2022

В рамках программы продажи путевок начнутся 31 марта

На финансирование программы возврата половины стоимости путевки в детские лагеря будет выделено 7,5 млрд рублей. Как уточнил глава правительства Михаил Мишустин, средства поступят из резервного фонда.
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Условия кешбэка не изменились. Родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир" и в течение пяти дней получает на эту же карту 50% потраченных средств. Максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить возврат можно с каждой купленной путевки.

Продажи путевок начнутся в ночь с 30 на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая, сообщается на официальном сайте кабмина.

15 марта в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Приобрести поездку в рамках акции можно до 1 мая, а отправиться в путешествие — в течение ближайших трех с половиной месяцев. Туристам на карту "Мир" вернут 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

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