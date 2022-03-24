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Россияне смогут снять наличные на кассах супермаркетов "Перекресток"

14:25
  • четверг
  • 24 марта 2022

Торговая сеть не взимает комиссию за услугу

Покупатели смогут снять наличные на кассах магазинов "Перекресток". Услуга доступна держателям карт любых платежных систем, выданных российскими банками.  

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"X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, запустила проект по выдаче наличных денег на кассах магазинов. Получение средств по банковской карте доступно покупателям супермаркетов "Перекресток" во всех регионах присутствия торговой сети", - говорится в сообщении ретейлера. Отмечается, что партнером в рамках проекта выступает Сбербанк.

Клиенту необходимо совершить покупку в магазине и сообщить кассиру о желании снять с карты наличные средства. Подчеркивается, что торговая сеть не взимает комиссию за услугу. Однако может быть установлена комиссия банком, выпустившим карту. За один раз можно снять до 5 тысяч рублей, а в месяц - до 20 тысяч, передает РИА Новости.

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