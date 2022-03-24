Россияне смогут снять наличные на кассах супермаркетов "Перекресток"

Торговая сеть не взимает комиссию за услугу

Покупатели смогут снять наличные на кассах магазинов "Перекресток". Услуга доступна держателям карт любых платежных систем, выданных российскими банками.

"X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, запустила проект по выдаче наличных денег на кассах магазинов. Получение средств по банковской карте доступно покупателям супермаркетов "Перекресток" во всех регионах присутствия торговой сети", - говорится в сообщении ретейлера. Отмечается, что партнером в рамках проекта выступает Сбербанк.

Клиенту необходимо совершить покупку в магазине и сообщить кассиру о желании снять с карты наличные средства. Подчеркивается, что торговая сеть не взимает комиссию за услугу. Однако может быть установлена комиссия банком, выпустившим карту. За один раз можно снять до 5 тысяч рублей, а в месяц - до 20 тысяч, передает РИА Новости.

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